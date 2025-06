Tame Impala estreia nova música em festival Faixa inédita surpreende público durante apresentação ao vivo TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tame Impala estreia nova música em festival TMJ Brazil

No último domingo (08), a banda australiana Tame Impala, liderada por Kevin Parker, apresentou uma nova faixa durante o festival Primavera Sound, realizado em Barcelona. Esta é a primeira canção solo do grupo em dois anos. Os últimos lançamentos foram as músicas “Wings of Time” e “Journey to the Real World”, produzidas para as trilhas sonoras dos filmes Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) e Barbie (2023), respectivamente.

Antes de iniciar a performance, Kevin interagiu com o público: “Vocês querem ouvir uma nova música? Querem ouvir uma nova música do Tame Impala? Vocês serão os primeiros a ouvi-la. Não existe volta depois desse ponto.”A faixa segue a linha do rock psicodélico característico do grupo em seus trabalhos anteriores.

A novidade veio acompanhada de um novo recorde: a faixa “The Less I Know the Better”, lançada no álbum Currents (2015), alcançou 2 bilhões de reproduções no Spotify, tornando-se a música mais ouvida do grupo na plataforma.

Em entrevista à GQ em 2020, Kevin Parker revelou que chegou a oferecer a canção ao amigo e produtor Mark Ronson, mas acabou pedindo-a de volta — e foi prontamente atendido.

‌



“Eu estava na América, gravando com ele por alguns dias. E pensei: ‘Ok, agora preciso dizer que quero essa música de volta para mim.’ Quando finalmente criei coragem, ele disse: ‘Ah, cara, eu ia te falar que essa música é sua. Sinto como se tivesse roubado seu HD!’ Ele estava pensando a mesma coisa.”

O último álbum da banda foi The Slow Rush: B-Sides & Remixes, lançado em 2022, uma expansão do disco original The Slow Rush (2020). Desde então, o grupo se dedicou a parcerias de destaque, como “New Gold” (2022), com o Gorillaz; “No More Lies”, com Thundercat; e a indicada ao Grammy “Neverender”, colaboração com o duo francês Justice.

‌



Durante esse período, Kevin Parker também atuou como produtor em projetos de outros artistas, incluindo o álbum Radical Optimism, de Dua Lipa, lançado em 2024. Em entrevista à rádio australiana Triple J, a cantora britânica falou sobre a experiência de trabalhar com ele:

“Kevin é um artista que sempre admirei muito. Sempre esteve na minha lista dos sonhos de pessoas com quem gostaria de colaborar. Foi surpreendente como nos conectamos no estúdio, como trabalhamos bem juntos e nos divertimos durante o processo. Fizemos músicas incríveis, e ‘Houdini’ é especialmente significativa para nós. Estamos animados para que todos possam ouvir.”