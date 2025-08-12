Taylor Swift anuncia “The Life of a Showgirl”, seu 12º álbum de estúdio Projeto já está em pré-venda, mas detalhes como data de lançamento e lista de faixas seguem guardados a sete chaves TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h18 ) twitter

Na madrugada desta terça-feira (12), Taylor Swift surpreendeu seus milhões de fãs ao anunciar oficialmente o lançamento de seu décimo álbum de estúdio. Intitulado The Life of a Showgirl, o novo projeto já está disponível para pré-venda no site oficial da artista. O comunicado veio na esteira de uma enxurrada de rumores e supostos vazamentos que circularam intensamente nas redes sociais ao longo da segunda-feira (11), alimentando a expectativa em torno da novidade.

Antes mesmo do anúncio, a comunidade de fãs da cantora, conhecida como swifties, teve uma de suas teorias confirmadas. Na manhã de segunda, as especulações giravam em torno de uma possível participação de Taylor no podcast New Heights, apresentado por seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e por seu cunhado, Jason Kelce. Poucas horas antes da revelação do novo álbum, a conta oficial do programa publicou um breve teaser do episódio em que Taylor aparece ao lado de Travis. O episódio completo vai ao ar nesta quarta-feira (13), às 20h (horário de Brasília).

Para marcar a contagem regressiva até o anúncio, Taylor Swift adicionou um cronômetro especial em seu site oficial. O contador estava programado para zerar às 12h12 (horário da Costa Leste dos Estados Unidos) desta terça-feira. Quando o momento chegou, a artista publicou nos reels um vídeo colaborativo com o New Heights, no qual revela o título The Life of a Showgirl e exibe a capa do álbum. No entanto, a imagem aparece propositalmente desfocada, deixando no ar um clima de mistério sobre o conteúdo visual e conceitual do projeto.

Até agora, Taylor Swift não confirmou a data oficial de lançamento nem divulgou a tracklist. Segundo informações presentes em seu site, a entrega dos materiais adquiridos na pré-venda está prevista para ocorrer até 13 de outubro, sugerindo que o álbum deve chegar ao público nos próximos meses.

O post de divulgação de “The Life of a Show Girl” já conta com mais de 80 milhões de visualizações no Instagram e 3,8 milhões de curtidas.

A expectativa pelo novo trabalho começou a ganhar força quando a Taylor Nation, página oficial de relacionamento com fãs, publicou, na manhã de segunda-feira, uma sequência de doze fotos da cantora usando figurinos laranjas durante a The Eras Tour. A legenda escolhida fazia referência a uma falada artista: “Pensando naquele momento em que ela disse: ‘Até a próxima era… ’”.

‌



Pouco depois, o New Heights divulgou a prévia de um episódio com “uma convidada especial”, acompanhada apenas de uma silhueta misteriosa. Em questão de minutos, os fãs identificaram que a figura era, de fato, Taylor Swift.

No decorrer do dia, surgiram na internet imagens que seriam do suposto vinil do álbum, revelando não apenas a lista de faixas, mas também fotos de bastidores do ensaio fotográfico e os créditos de composição e produção. Caso as informações se confirmem, The Life of a Showgirl marcará o retorno da parceria de Taylor com os produtores Max Martin e Shellback, com quem ela não trabalhava desde Reputation (2017). Outro detalhe que chamou a atenção foi a possível ausência de Jack Antonoff, colaborador de longa data de Taylor Swift. Se o vazamento estiver correto, este será o primeiro álbum de estúdio da artista em 11 anos sem a participação do produtor.