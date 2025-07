Taylor Swift pode estar prestes a lançar 12° álbum Rumores ganharam força após publicação da Hits Daily Double citar movimentações internas na Republic Records. TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

Na última terça-feira (15), surgiram rumores sobre o lançamento do décimo segundo álbum de estúdio de Taylor Swift, sucessor de The Tortured Poets Department, lançado em 19 de abril de 2024. As especulações começaram após a revista Hits Daily Double publicar uma matéria sobre os principais lançamentos recentes da indústria musical e destacar a forte presença de artistas da Republic Records — gravadora atual de Taylor Swift — no topo das paradas de vendas de álbuns.

As movimentações ganharam força quando, na versão inicial da publicação, a revista mencionou que a Republic já estaria se preparando para um novo lançamento da cantora. Segundo o texto, havia burburinhos nos bastidores da gravadora sobre essa possível novidade. O trecho que mais chamou a atenção dizia:

“Além disso, rumores fortes sobre um novo álbum da Taylor Swift mantêm a equipe da Republic tão agressiva quanto sempre.”

A publicação gerou grande repercussão nas redes sociais, o que levou a revista a editar o conteúdo, retirando a menção direta a um novo projeto. Na nova versão, Taylor aparece apenas como uma referência entre outros grandes nomes do selo:

“O novo gigante do Justin adiciona mais um foguete ao arsenal global dos Lipman, que já conta com monstros como Drake, Morgan, Post e o fenômeno inesperado KPop Demon Hunters no topo das paradas de streaming. E tem sempre a Taylor Swift.”

Os rumores sobre um novo lançamento da artista ganharam ainda mais fôlego após o anúncio, em 30 de maio, da aquisição dos masters de seus álbuns originais. A iniciativa poderia indicar uma mudança de estratégia, rompendo com a sequência de relançamentos da série Taylor’s Version, que vinha marcando o esforço de Swift para retomar o controle total de sua discografia.