Taylor Swift vira estátua no Madame Tussauds em 13 versões diferentes Nova exposição celebra os figurinos e fases da cantora durante a The Eras Tour TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift vira estátua no Madame Tussauds em 13 versões diferentes TMJ Brazil

Nesta quarta-feira (23), a cantora Taylor Swift foi anunciada como a nova musa da coleção de estátuas de cera promovida pelo renomado museu Madame Tussauds. A iniciativa homenageia o legado artístico da artista e destaca os figurinos marcantes que definiram sua carreira, especialmente aqueles usados durante a aclamada turnê The Eras Tour. A coleção inclui treze estátuas diferentes — número que faz referência direta ao 13, considerado por Taylor Swift seu número da sorte desde o início de sua trajetória.

Ao revelar a nova coleção, o Madame Tussauds destacou o sucesso global da turnê de Swift, que se tornou um fenômeno cultural e comercial. A instituição também expressou entusiasmo com a oportunidade de levar a experiência a milhares de fãs em todo o mundo.

“O sucesso fenomenal de sua turnê, que quebrou recordes, é o momento perfeito para o Madame Tussauds imortalizá-la com 13 figuras — o número da sorte de Taylor — espalhadas por 4 continentes, garantindo que o maior número possível de fãs possa vivenciar isso. Temos certeza de que eles vão amar tanto quanto nós.”

A exposição apresenta réplicas fiéis dos trajes utilizados por Taylor Swift em alguns dos momentos mais emblemáticos da The Eras Tour. Os fãs poderão reconhecer os vestidos utilizados nos atos das eras folklore, evermore, Fearless, The Tortured Poets Department, Speak Now e 1989. Também estarão em exibição os bodys característicos do Red, Reputation, Midnights e Lover — peças que se tornaram verdadeiros ícones visuais dos shows. Entre os destaques está ainda a reprodução do terno branco usado por Taylor durante a performance da faixa “The Man”.

O Madame Tussauds mantém sua sede principal na Marylebone Road, em Londres, nas proximidades da estação de metrô Baker Street. Além da unidade britânica, o museu possui filiais em cidades como Nova York, Hollywood e Amsterdã. A nova coleção especial com as treze figuras será exibida em 13 dessas sedes, distribuídas por quatro continentes, garantindo que fãs ao redor do mundo possam vivenciar de perto o universo de eras e visuais que consagraram Taylor Swift como um ícone da música e da cultura pop contemporânea.