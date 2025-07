Tyler, The Creator lança 9º álbum e reflete sobre liberdade e expressão Em menos de um ano após CHROMAKOPIA, o rapper traz um disco introspectivo e intenso, sem colaborações TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (21), o rapper Tyler, The Creator lançou seu nono álbum de estúdio, intitulado DON’T TAP THE GLASS. O disco chega menos de um ano após o lançamento de CHROMAKOPIA, divulgado em 28 de outubro de 2024. Com cerca de 28 minutos de duração, o novo trabalho reforça a veia autoral de Tyler, mergulhando em temas como liberdade, expressão e resistência ao olhar alheio.

Logo após o lançamento, o artista foi às redes sociais para dividir com os fãs os pensamentos que o motivaram a criar o projeto. Segundo Tyler, a faísca criativa por trás de DON’T TAP THE GLASS surgiu de uma inquietação pessoal: o modo como o medo do julgamento vem limitando as formas mais espontâneas de expressão humana.

“Perguntei a alguns amigos por que eles não dançam em público, e alguns disseram que é por medo de serem filmados. Pensei: caramba, uma forma natural de expressão e a conexão que eles têm com a música agora virou fantasma. Isso me fez pensar em quanto do nosso espírito humano foi sufocado por causa do medo de virar meme — tudo isso só por estar se divertindo.”

Tyler, The Creator também compartilhou uma experiência marcante que teve durante uma listening party realizada pouco antes do lançamento do álbum. Ele descreveu com entusiasmo como foi testemunhar sua obra ganhando vida em um ambiente coletivo, livre de distrações e julgamentos externos:

‌



“Acabei de voltar de uma listening party desse álbum e, cara, foi uma das melhores noites da minha vida. 300 pessoas. Sem celulares permitidos. Sem câmeras. Só caixas de som e um espaço pra suar. Todo mundo dançando, se movendo, se expressando, suando. Foi realmente lindo.”

Em um momento mais emotivo da publicação, o rapper revelou como aquele encontro ressoou dentro dele, representando algo maior do que apenas a apresentação de um álbum: a libertação de uma energia contida, compartilhada entre artista e público em sua forma mais pura.

‌



“Toquei o álbum do começo ao fim duas vezes. Parecia que aquela energia reprimida finalmente foi liberada, e todos queriam deixar ainda mais sair. Havia uma liberdade preenchendo o ambiente. Uma bola de energia que talvez não se traduza em todo alto-falante que tocar esse álbum — mas, meu Deus, aquele lugar entendeu tudo.”

Encerrando sua mensagem, Tyler deixou uma recomendação direta sobre como o álbum deve ser experimentado. Segundo ele, DON’T TAP THE GLASS é uma obra feita para ser sentida em movimento — com intensidade, entrega e volume máximo:

“Esse álbum não foi feito para ficar parado. Dançar, dirigir, correr — qualquer tipo de movimento é recomendado para talvez entender o espírito dele. Só em volume máximo. NÃO TOQUE NO VIDRO.”