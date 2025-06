Zac Farro, baterista do Paramore, estreia em carreira solo com álbum Após anos no Paramore, artista aposta em novos caminhos musicais TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h17 ) twitter

Nesta terça-feira (24), Zac Farro, baterista da banda de rock Paramore, anunciou o lançamento de seu primeiro álbum solo. Intitulado “Operator”, o projeto tem lançamento previsto para o dia 19 de julho. Como prévia desse novo trabalho, o artista divulgou o single “My My”, que já está disponível nas plataformas.

Em comunicado à imprensa, Zac falou sobre a inspiração para a faixa e como ela se conecta com o conceito do álbum. O artista explica que a canção sintetiza sentimentos de amor, perda e reflexão:

“É uma música pessoal sobre testemunhar uma pessoa que eu amo tentando deixar ir alguém por quem ainda sente muito carinho. Aquele tipo de dor silenciosa. Essa música carrega muito peso e capta momentos de reflexão e processamento que permeiam todo o álbum.”

O artista também comentou sobre os colaboradores presentes no disco e compartilhou suas ambições ao criar seu primeiro projeto sem a companhia dos colegas de banda Hayley Williams e Taylor York:

‌



“Nós [Zac, Josh Gilligan e Matthew Chancey, que também trabalharam no álbum] dissemos: ‘Vamos entrar em estúdio e ver o que acontece’. Eu sempre tive uma visão muito clara — às vezes até do nome de um álbum — antes mesmo de começar. Mas esse foi diferente. Foi tipo: ‘Se estivermos juntos, a mágica vai se revelar’. E foi exatamente o que aconteceu.”

Nos stories do Instagram, a vocalista do Paramore, Hayley Williams, demonstrou apoio à novidade trazida pelo amigo e colega de banda:

‌



“O primeiro álbum solo de Zac sob seu próprio nome está chegando. Meu irmão, meu amigo, estou orgulhosa de você.”

Além de Hayley, a namorada do músico, Elke, também se manifestou em apoio ao lançamento:

“Quando minha mãe falou com o Zac no telefone pela primeira vez, ela me disse que ele tinha uma voz doce. Zac continua fazendo valer essa declaração. Orgulhosa de você, Zac. Amo você, como se isso fosse capaz de cobrir o que tenho para dizer.”