Zé Vaqueiro dá conselho sobre paternidade: "Atenção, amor, afeto e carinho" Pernambucano concedeu entrevista exclusiva à coluna É Hit TMJ Brazil|Do R7 18/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h36 )

O cantor Zé Vaqueiro concedeu na última terça-feira (17) uma entrevista à coluna É Hit, comandada pelo jornalista João Lima Neto, do Diário do Nordeste. A conversa aconteceu durante a 2ª edição do evento “Limite Zero”, que ocorreu nna Arena Castelão, em Fortaleza.

Na ocasião, o pernambucano radicado no Ceará comentou sobre a notícia do nascimento de Zuza, primeira filha do cantor cearense Nattan, que integra a mesma agência de artistas: a Vybbe. Zé Vaqueiro aproveitou para aconselhar o forrozeiro sobre paternidade e a chegada do bebê.

“A paternidade é muito importante e o quanto eles puderem se dedicarem de atenção, amor, afeto e carinho para os filhos deles, vai ser de extrema importância para que eles crescem com maturidade. Para eles saberem que são e foram amados desde quando nasceram até quando estiverem bem velhinhos”, começou Zé Vaqueiro.

Em conversa, o cantor de piseiro também falou de sua própria rotina com a família e como equilibra suas funções de cantor e pai. Zé Vaqueiro é casado com a influenciadora digital Ingra Soares e tem um filho, Daniel, que nasceu em 2020.

“Temos que conciliar, uma responsabilidade muito grande. A mesma dedicação que eu dou em casa dou nos palcos, no profissional e pessoal. Em casa, me abasteço de amor para eu me entregar o meu melhor do Zé Vaqueiro no palco”, continua o cantor.

Além do artista pernambucana, a influenciadora Ingra Soares, que acompanhou o marido no evento, aconselhou a companheira de Nattan, Rafa Kalimann, sobre maternidade: “O que eu posso dizer a eles é um amor incondicional. A partir do momento que você descobre que você tá grávida, assim, a mulher, ela muda completamente. Eu costumo dizer que ela se transforma numa leoa. Eu acho que a força da Rafa, o pensamento dela em tudo vai mudar daqui para frente, né? Ela vai ter muito mais força”, contou ao portal Diário do Nordeste.

“Tudo agora ela vai dizer assim: ‘Eu não tenho mais como pensar só em mim. Eu tenho outra pessoa que depende de mim, né? O amor dela vai triplicar, porque é um amor incondicional. Então assim, eu acho que esse amor já tá crescendo dentro dela. Quando ela chegar ao mundo, eles vão assim, vão viver o amor mais lindo que pode existir, que Deus pode preparar para nossa vida”, finalizou a esposa de Zé Vaqueiro em fala.

O ano de 2024 foi difícil para o cantor pernambucano Zé Vaqueiro e sua esposa. Em julho do ano passado, o filho caçula do casal, Arthur, faleceu aos 11 meses devido a complicações da síndrome de Patau. A doença também é conhecida como trissomia 13, e ocorre quando uma pessoa tem uma cópia extra do cromossomo 13, podendo ocasionar afetar o desenvolvimento físico e mental do bebê.

“A realidade sempre me alcança. Desde que recebi o diagnóstico da síndrome do meu filho, minha vida mudou completamente. Sempre me vi como uma mãe leoa. Passei por toda a situação com o Arthur guardando tudo para mim, sem falar muito para as pessoas. É muito difícil compartilhar algo tão doloroso com quem não está disposto a ouvir ou não demonstra empatia”, comentou a esposa de Zé Vaqueiro em publicação em seus stories.

“Foram onze meses de muita luta e nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo e aí ele descansou. Descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar […] Tudo o que a gente fez a gente fez com amor, a gente se dedicou, a gente tentou não deixar a peteca cair e Deus nos sustentou”, afirmou o cantor na época por meio de suas redes.