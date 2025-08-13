Zoë Kravitz revela caos com cobra na casa de Taylor Swift Zoe conta como a tentativa de fuga de Orpheus provocou destruição temporária no banheiro e deixou todos em alerta TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h39 ) twitter

Na última terça-feira (12), a atriz e cantora Zoë Kravitz participou de uma entrevista com Seth Meyers no programa Late Night with Seth Meyers. Durante o bate-papo, Zoë compartilhou detalhes de um episódio curioso que viveu enquanto estava na casa de Taylor Swift durante os incêndios que atingiram Los Angeles. A artista contou que se mudou para lá com sua mãe e descreveu uma situação inusitada envolvendo a cobra de estimação da família, Orpheus, que acabou se perdendo no banheiro da cantora.

Zoë Kravitz explicou como tudo começou, detalhando a tentativa de fuga de Orpheus e a dificuldade de sua mãe em contê-lo. A atriz descreveu a situação com riqueza de detalhes, revelando o quanto o animal é forte e imprevisível:

“Ela explicou que estava lavando o rosto e tinha colocado Orpheus, a cobra, no chão por um segundo. A cobra encontrou um pequeno buraco no canto. Era um buraco quase invisível, ao lado de um móvel embutido com duas gavetas. Minha mãe segurava a cauda da cobra, mas cobras são muito fortes. A cobra foi se enfiando cada vez mais no buraco.”

Diante da situação, Zoë Kravitz relatou que precisou da ajuda de sua assistente e do gerente da casa de Taylor Swift. Segundo a atriz, o gerente chegou com um pé de cabra para desmontar móveis e tentar retirar o animal. Durante o processo, Zoë contou que o banheiro sofreu danos consideráveis: azulejos foram quebrados e paredes riscadas.

‌



A intérprete da Mulher-Gato em Batman confessou que, em determinado momento, percebeu que havia apenas duas opções: ou eles destruíam parte do banheiro, ou precisariam informar Taylor Swift sobre a cobra solta. Zoe optou por arcar com os danos, pedindo ainda que o gerente mantivesse a situação em sigilo.

Após recuperar Orpheus, a atriz decidiu ligar para Taylor para relatar o incidente. Para sua surpresa, a cantora já estava ciente do acontecido:

‌



“Mais tarde, liguei para a Taylor com a voz bem aguda e disse: ‘Oi, só queria falar sobre uma coisa…’ Ela imediatamente adivinhou: ‘É sobre a cobra que vocês quase perderam na minha casa e destruíram meu banheiro?’ Eu respondi que sentia que aquela cobra inspiraria três músicas no próximo álbum.”

A entrevista de Zoë Kravitz rendeu muitas risadas, não apenas pelo caráter inesperado da situação, mas também por envolver cobras, animais que tiveram grande presença na estética do sétimo álbum de Taylor Swift, reputation (2017).