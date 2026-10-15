Filha de Netinho compartilha vídeo inédito do cantor
Bruna Trindade mostrou registro em que está acompanhando o pai em um trio elétrico
Bruna Trindade, filha única de Netinho, que morreu na terça-feira (13), compartilhou um vídeo inédito do cantor em suas redes sociais. No registro, é possível ver o artista sorridente e indo dar uma abraço na primogênita.
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