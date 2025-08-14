Woo Do Hwan faz brigadeiro e recria cenas românticas com fãs em visita ao Brasil Ator sul-coreano lotou uma casa de shows em São Paulo no sábado (9) Música|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Woo Do Hwan, conhecido por seus dramas, fez sua primeira visita à América do Sul com o fan meeting em São Paulo.

O evento contou com a participação animada do ator, que interagiu com os fãs e ensinou a fazer brigadeiro.

Além de preparar o doce, Woo recriou cenas românticas de seus dramas com algumas fãs no palco.

O ator expressou gratidão pelo carinho recebido e prometeu retornar ao Brasil após seguir para Santiago, no Chile. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Woo Do Hwan mostrou simpatia ao atender os fãs brasileiros Divulgação/Joani Souza

Conhecido por dramas como Cães de Caça, Mr. Plankton e O Rei Eterno, Woo Do Hwan visitou pela primeira vez a América do Sul, com seu fan meeting Woonder Night With Woo Do Hwan, e a estreia aconteceu na cidade de São Paulo, no sábado (9).

O encontro com os fãs brasileiros foi animado, como já era de se esperar, mas o ator sul-coreano não ficou atrás e correspondeu à empolgação. As surpresas vieram logo na entrada do artista: Woo Do Hwan apareceu na plateia e, enquanto cantava, passava ao lado dos fãs, cumprimentando a todos pelo caminho.

O evento, que durou cerca de uma hora e meia, rendeu momentos inesquecíveis para o público. Além da simpatia do astro, ele ainda participou de alguns desafios no palco, que contaram com a participação dos fãs.

Primeiro, Woo Do Hwan ele teve que fazer um típico doce brasileiro, o brigadeiro. O júri que avaliou o resultado do doce era formado pelas próprias fãs. Quatro sortudas subiram ao palco, ficaram pertinho do ator, comeram a guloseima e, é claro, aprovaram.

‌



Depois, Woo Do Hwan recebeu no palco outras três fãs para recriar cenas românticas de seus dramas mais famosos. O momento rendeu risadas e gritos das admiradoras, empolgadas. O ator fez tudo com muita animação, distribuiu abraços e tirou fotos com as eleitas.

Segunda temporada de ‘Cães de caça’

Woo Do Hwan aproveitou para falar um pouco sobre seus próximos trabalhos. O ator estará, em breve, na segunda temporada do bem-sucedido drama Cães de Caça, uma história sobre dois lutadores de boxe que enfrentam criminosos que se aproveitam dos mais vulneráveis.

‌



Woo Do Hwan estará na segunda temporada de 'Cães de Caça' Reprodução/Instagram/@wdohwan

O astro sul-coreano disse ainda que tem vontade de fazer uma comédia romântica no futuro, algo um pouco diferente dos papéis de sua carreira até agora, que conta com histórias de ação e romances dramáticos.

Woo Do Hwan agradeceu o carinho e apoio dos fãs brasileiros e se disse surpreso com como todos são tão calorosos, desde a recepção carinhosa que recebeu em sua chegada ao aeroporto. Para completar, ele fez questão de arriscar o português com “obrigado” e “eu te amo”.

‌



O ator segue viagem pela América Latina. A próxima parada será em Santiago, no Chile. Mas, antes de se despedir do Brasil, ele prometeu aos fãs que voltaria ao país.

