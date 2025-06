BTS de volta: o que se sabe sobre retorno do grupo após cantores cumprirem serviço militar Quatro membros foram dispensados entre terça (10) e quarta-feira (11) na Coreia do Sul; estrelas planejam reunião em 2025 Música|Do R7 11/06/2025 - 09h51 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h51 ) twitter

RM e V foram dispensados do serviço militar sul-coreano na terça-feira (10) Divulgação/BTS

Centenas de fãs se reuniram na manhã desta quarta-feira (11) para recepcionar Jimin e Jung Kook, os últimos membros do grupo de k-pop BTS a serem dispensados do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Jung Kook agradeceu aos jornalistas e fãs que viajaram para o encontro. “Faz tanto tempo que não apareço diante das câmeras, e eu nem usei maquiagem, então estou um pouco envergonhado. Não sei o que dizer”, disse, segundo a agência de notícias Associated Press (AP)

Jimin e Jung Kook se alistaram em dezembro de 2023, um dia após RM e V, que foram dispensados na terça-feira (10). V também agradeceu os fãs pela paciência e deu uma prévia sobre o tão aguardado retorno do BTS, que não lança projetos desde 2022.

“Se vocês puderem esperar um pouquinho mais, voltaremos com uma apresentação realmente incrível”, disse V. Os sete membros do grupo planejam se reunir ainda este ano, após o cumprimento do serviço militar por todos, segundo a AP.

Jin, o membro mais velho, foi liberado em junho de 2024, enquanto J-Hope deixou o exército em outubro do mesmo ano. Suga, que cumpre serviço social como alternativa ao alistamento militar, deve ser dispensado ainda este mês.

Na Coreia do Sul, homens fisicamente aptos entre 18 e 28 anos são obrigados a servir de 18 a 21 meses no exército, devido ao sistema de recrutamento voltado a prevenir conflitos com a Coreia do Norte.

A lei concede isenções a atletas, músicos clássicos e bailarinos premiados, mas estrelas do Kk-pop, como o BTS, não têm esse privilégio.

Em 2020, a Assembleia Nacional revisou a Lei de Serviço Militar, permitindo que artistas como os membros do BTS adiassem o alistamento até os 30 anos. Após debates públicos em 2022, a agência HYBE, que gerencia o grupo, anunciou que todos os sete membros cumpririam o serviço.

“Depois de buscar nossos próprios negócios, agora estamos voltando a nos reunir, e eu adoro isso para nós”, disse J-Hope em dezembro do ano passado durante uma entrevista para uma revista.

A HYBE, empresa que gerencia o grupo, organiza o BTS FESTA nesta semana para celebrar o 12º aniversário da banda. Não há confirmação sobre a participação dos membros, mas Jin esteve presente no evento do ano passado.