“Brawl Stars” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (21) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Brawl Stars prepara grandes novidades para 2026 e deixa mistério no ar após evento com creators Estação Nerd

“Brawl Stars” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta-feira (21). O jogo mobile voltou a ganhar destaque nas buscas após o anúncio do Brawl-o-ween ChampZ, campeonato gratuito de temática halloween organizado pela Supercell em parceria com a ExitLag. A competição, aberta a maiores de 18 anos residentes no Brasil, distribuirá R$ 20 mil em prêmios entre equipes que disputam partidas 3 contra 3, com inscrições abertas desde o dia 19 de outubro, etapas classificatórias nos dias 24, 25 e 30 de outubro, playoffs em 31 de outubro e grande final em 1º de novembro.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 21h13 desta terça-feira (20). Confira: