Análise | I Am Your Beast – Libere o predador em até 90 segundos E aí, operador do caos com controle na mão! O Spider voltou com mais um tiro certeiro: I Am Your Beast no Xbox Series (também disponível... Game Hall|Do R7 05/07/2025 - 15h36

E aí, operador do caos com controle na mão! O Spider voltou com mais um tiro certeiro: I Am Your Beast no Xbox Series (também disponível em PS5 e PC). Desenvolvido pelo Strange Scaffold — os mesmos de El Paso, Elsewhere — esse FPS indie é uma mistura explosiva de Superhot, Ghostrunner e Rambo on fast-forward. Cada fase é um micro-sanduíche de ação: tú dedilha o gatilho, improvisa com facadas, lança barril explodindo e roda tudo de novo até conseguir S‑Rank. É curto? Sim — mas é viciante pra caramba, brabo demais de bom.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

