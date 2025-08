Nintendo Switch 2 vende 6 milhões em menos de 2 meses Em menos de 2 meses, o novo console da Nintendo já tá fazendo mais sucesso que panqueca recheada com brigadeiro. E sim, eu tenho dados... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h58 ) twitter

Em menos de 2 meses, o novo console da Nintendo já tá fazendo mais sucesso que panqueca recheada com brigadeiro. E sim, eu tenho dados. E emoções. Gente, respira e me acompanha porque o Nintendo Switch 2 simplesmente esmagou as metas de vendas e ainda fez isso com a maior classe e jeitinho de quem só queria brincar mais um pouquinho no recreio. Em sete semaninhas de puro charme tecnológico, o console novo da Nintendo já bateu a marca de 6 milhões de unidades vendidas, o que é tipo… um Super Smash de vendas na cara da concorrência!

Para saber mais sobre esse sucesso estrondoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

