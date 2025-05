Pokémon GO encanta a gamescom latam 2025 Tem coisa mais bonita do que ver gente de todas as idades parando no meio de um evento gigante pra sorrir por causa de um Pikachu inflável... Game Hall|Do R7 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Tem coisa mais bonita do que ver gente de todas as idades parando no meio de um evento gigante pra sorrir por causa de um Pikachu inflável? Pois foi exatamente isso que aconteceu na gamescom latam 2025, onde Pokémon GO não só brilhou — ele evoluiu em tempo real, como um Magikarp emocionado virando Gyarados no meio da galera.

Para saber mais sobre essa experiência incrível e tudo que rolou no evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Latin American Games Showcase volta no Summer Game Fest 2025

O Selvagem de NIGHTREIGN: quando a brutalidade tem poesia e cheiro de amanhecer

Overwatch 2 x Street Fighter 6: o Crossover mais Brabo desde os Vingadores!