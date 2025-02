Steam confirma presença na gamescom latam 2025 e promete suporte a desenvolvedores E aí, gamedevs e entusiastas do PC Master Race, se preparem porque o Steam está chegando com tudo na gamescom latam 2025! Pela primeira... Game Hall|Do R7 10/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, gamedevs e entusiastas do PC Master Race, se preparem porque o Steam está chegando com tudo na gamescom latam 2025! Pela primeira vez na história, a plataforma de distribuição da Valve marcará presença em um evento do gênero na América Latina, trazendo palestras, networking e um estande exclusivo para ajudar desenvolvedores e publishers.

Não perca a chance de saber mais sobre essa participação histórica e como ela pode impactar a indústria de games na América Latina! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Cat Quest III recebe atualização gratuita com o retorno do desafiador modo Miau Jogo!

Prime Gaming libera jogos gratuitos em fevereiro – Wolfenstein, Deus Ex e muito mais!

World of Warcraft em 2025: mascotes beneficentes, moradia em Azeroth e um futuro promissor