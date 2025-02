Borderlands 4 | Produtor promete “mundo mais dinâmico” no jogo Borderlands 4 chega em algum momento de 2025 O post Borderlands 4 | Produtor promete “mundo mais dinâmico” no jogo apareceu primeiro... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Borderlands 4

Anthony Nicholson, produtor sênior de Borderlands 4, afirmou em entrevista recente que esse é o maior jogo que a Gearbox já fez, destacando o esforço em criar um "mundo dinâmico".

Para mais detalhes sobre as novidades e promessas do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Need for Speed | Criterion Games quer voltar à franquia no futuro

Far Cry: New Dawn | Nova atualização traz 60 FPS no Xbox Serie X|S e PS5

EA revela primeiro conteúdo do novo Battlefield e anuncia testes com jogadores