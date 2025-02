Com EA Sports F1 24, Xbox Game Pass anuncia próximas novidades de fevereiro Confira as novidades que vem por aí O post Com EA Sports F1 24, Xbox Game Pass anuncia próximas novidades de fevereiro apareceu primeiro... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 18/02/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xbox Game Pass

A Microsoft anunciou recentemente as próximas novidades que chegarão ao catálogo do Xbox Game Pass, com destaque para EA Sports F1 24.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Trapaceiro em Fortnite é obrigado a devolver o prêmio

Assinantes da PS Plus Extra dão adeus a 10 jogos hoje (18/02)

The Sims 4 | Expansão Ócio e Negócios ganha trailer oficial