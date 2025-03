EA Sports FC 25 | Franz Beckenbauer é revelado como novo ídolo Um dos maiores zagueiros da história do futebol O post EA Sports FC 25 | Franz Beckenbauer é revelado como novo ídolo apareceu primeiro... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi anunciada a inclusão de Franz Beckenbauer, um dos maiores zagueiros da história do futebol, como ídolo no jogo EA Sports FC 25. A adição do lendário jogador alemão ocorre após a inclusão de Diego Maradona em fevereiro, reforçando a lista de ídolos do jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Double Dragon Revive | Novo trailer mostra bônus de pré-venda

PlayStation registra patente de DualSense com carregamento por energia solar

Atelier Yumia anuncia colaboração com Tekken 8