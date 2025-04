Hyrule Warriors: Age of Imprisonment é anunciado para Switch 2 Trata-se de um prelúdio de Tears of Kingdom O post Hyrule Warriors: Age of Imprisonment é anunciado para Switch 2 apareceu primeiro... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hyrule Warriors Age of Imprisonment Nintendo Switch 2

Entre as novidades para o Nintendo Switch 2 anunciadas na Direct realizada nesta quarta-feira (02), está a confirmação do jogo Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Hades 2 é anunciado para o Nintendo Switch 2

Com controle, Game Cube é anunciado para Nintendo Switch Online

Street Fighter 6 é anunciado para Nintendo Switch 2