Microsoft e Oracle negociam para assumir TikTok De acordo com o NPR, o grupo Oracle e a Microsoft estão em negociações para assumir a operação global do TikTok.

De acordo com o NPR, o grupo Oracle e a Microsoft estão em negociações para assumir a operação global do TikTok. O acordo estaria sendo costurado pela Casa Branca. A ideia é manter a Bytedance com uma participação minoritária, enquanto o algoritmo, coleta de dados e atualizações de software seriam supervisionados pela Oracle.

