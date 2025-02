PlayStation cogita nova Showcase para 2025, diz jornalista Apresentação focada em títulos exclusivos O post PlayStation cogita nova Showcase para 2025, diz jornalista apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 21h26 ) twitter

PlayStation na Gamescom

Há poucos dias, a PlayStation realizou uma nova edição da State of Play com anúncios interessantes, incluindo Tide of Annihilation e a DLC Lies of P: Overture, além de detalhes adicionais para Lost Soul Aside e Onimusha: Way of the Sword e a revelação de Saros, da Housemarque.

