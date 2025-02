Pressão total! Desenvolvedores de Overwatch 2 sentem o peso do sucesso de Marvel Rivals A Blizzard está pronta para agitar a temporada 15 de Overwatch 2 e competir de igual para igual com Marvel Rivals O post Pressão total... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h46 ) twitter

A Blizzard está pronta para agitar a temporada 15 de Overwatch 2 e competir de igual para igual com Marvel Rivals.

Para saber mais sobre como a Blizzard está lidando com essa nova concorrência e as novidades que estão por vir, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

