Shuhei Yoshida e Bo Andersson Klint são confirmados na Gamescom Latam 2025

A Gamescom Latam 2025 anunciou a presença de Shuhei Yoshida, ex-chefe de Indies da Sony, e Bo Andersson Klint, líder empresarial por trás de franquias como PayDay, no evento que acontece de 30 de abril a 4 de maio, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades do evento!

