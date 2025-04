Versões de Zelda para Nintendo Switch 2 terão melhorias gráficas e bônus diários com reparo de armas Saiba os detalhes O post Versões de Zelda para Nintendo Switch 2 terão melhorias gráficas e bônus diários com reparo de armas apareceu... O Vício|Do R7 13/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 13/04/2025 - 14h05 ) twitter

As edições aprimoradas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom para o Nintendo Switch 2 serão lançadas mundialmente em 5 de junho de 2025, incluindo o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

