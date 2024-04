Silent Hill: The Short Message foi baixado mais de 2 milhões de vezes A Konami anunciou que Silent Hill: The Short Message foi baixado mais de 2 milhões de vezes desde que foi lançado há 12 dias no...

A Konami anunciou que Silent Hill: The Short Message foi baixado mais de 2 milhões de vezes desde que foi lançado há 12 dias no PlayStation 5.

O número não tem tanta relevância quando se lembra que Silent Hill: The Short Message é um jogo gratuito, mas de qualquer forma, a “curta mensagem” da Konami chegou a milhões e pode ter ajudado a propagar a marca Silent Hill antes do lançamento da série de novos jogos planejada pela editora japonesa.

Se a Konami seguir a máxima “falem mal, mas falem de mim”, há que se comemorar o número de downloads, mas não tanto a recepção ao jogo, já que ele está com uma média bem baixa, 51%, no agregado das críticas da imprensa no Metacritic.

Silent Hill: The Short Message foi co-desenvolvido pela Konami com o estúdio japonês Hexadrive. “Este projeto começou de forma experimental. Ou seja, era uma oportunidade para testar novas ideias, ver o que funcionava ou não, seguindo para a evolução da nossa experiência com jogos de terror. Também tínhamos diversas pessoas que estavam começando suas carreiras, mas adoravam Silent Hill e queriam muito trabalhar em um jogo de terror. Por isso, usamos este projeto para ajudar nossa equipe a ganhar mais experiência diretamente”, comentou o produtor Motoi Okamoto.

