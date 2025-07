Aos 22 anos, João Gomes descobre doença grave, abandona o álcool e relata alucinações: “Estava doido” O cantor João Gomes viveu um verdadeiro susto ao ser diagnosticado com gordura no fígado, uma... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aos 22 anos, João Gomes descobre doença grave, abandona o álcool e relata alucinações: “Estava doido” Portal Pop Mais

O cantor João Gomes viveu um verdadeiro susto ao ser diagnosticado com gordura no fígado, uma condição silenciosa e grave que o fez repensar seus hábitos, e tomar uma decisão drástica. Aos 22 anos, no auge da carreira, o fenômeno do piseiro abandonou completamente o consumo de bebidas alcoólicas e revelou que enfrentou dias intensos de abstinência, com direito a alucinações e crises de estresse.

Para saber mais sobre a luta de João Gomes e sua decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Após morte de Preta Gil, Gominho deixa mansão luxuosa da cantora e faz desabafo: “Foi intenso”

Ator da Marvel revela incômodo com sua aparência em filme da DC: ‘Fiquei horrorizado’

João Guilherme revela que Zé Felipe se relaciona mais com mulheres do que ele: “As pessoas sabem”