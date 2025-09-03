Aos 40 anos, Erika Januza fala sobre solteirice após fim do noivado: ‘Nunca fui de pegação, não sei ser solteira muito bem”

Logo R7.com
A atriz Erika Januza completou 40 anos em maio e vive uma fase de intensas transformações, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Solteira desde o fim do noivado com o diretor José Junior, há dois meses, ela avaliou a nova idade como um marco e disse que se sente mais confiante e bonita do que nunca.

Para saber mais sobre a experiência de Erika e suas reflexões sobre a solteirice, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

