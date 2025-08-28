Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos

Os rumores foram confirmados! O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes finalmente assumiram o...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos Portal Pop Mais

Os rumores foram confirmados! O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes finalmente assumiram o romance nas redes sociais. Após semanas de especulações, o casal compartilhou as primeiras fotos juntos nesta quinta-feira (28), deixando os fãs em polvorosa.

Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.