Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos Os rumores foram confirmados! O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes finalmente assumiram o... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos Portal Pop Mais

Os rumores foram confirmados! O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes finalmente assumiram o romance nas redes sociais. Após semanas de especulações, o casal compartilhou as primeiras fotos juntos nesta quinta-feira (28), deixando os fãs em polvorosa.

Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella

Vídeo mostra chegada de Hytalo Santos e companheiro em presídio da Paraíba

Ana Castela rebate haters e dispara: “Me odiar é muito chato”