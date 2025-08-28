Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos
Os rumores foram confirmados! O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes finalmente assumiram o romance nas redes sociais. Após semanas de especulações, o casal compartilhou as primeiras fotos juntos nesta quinta-feira (28), deixando os fãs em polvorosa.
Para mais detalhes sobre esse romance que está dando o que falar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
