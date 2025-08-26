Celso Portiolli surpreende e anuncia planos de aposentadoria: “Eu paro”
Celso Portiolli deixou os fãs em choque ao revelar que já pensa em se aposentar da...
Celso Portiolli deixou os fãs em choque ao revelar que já pensa em se aposentar da televisão. Em entrevista a João Silva, filho de Fausto Silva, no último domingo (24), o apresentador contou que pretende encerrar suas atividades profissionais em oito anos, quando completará 50 anos de carreira.
Celso Portiolli deixou os fãs em choque ao revelar que já pensa em se aposentar da televisão. Em entrevista a João Silva, filho de Fausto Silva, no último domingo (24), o apresentador contou que pretende encerrar suas atividades profissionais em oito anos, quando completará 50 anos de carreira.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa surpreendente revelação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa surpreendente revelação!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: