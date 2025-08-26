Logo R7.com
Celso Portiolli surpreende e anuncia planos de aposentadoria: “Eu paro”

Celso Portiolli deixou os fãs em choque ao revelar que já pensa em se aposentar da...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Celso Portiolli surpreende e anuncia planos de aposentadoria: "Eu paro"

Celso Portiolli deixou os fãs em choque ao revelar que já pensa em se aposentar da televisão. Em entrevista a João Silva, filho de Fausto Silva, no último domingo (24), o apresentador contou que pretende encerrar suas atividades profissionais em oito anos, quando completará 50 anos de carreira.

