Com 160 mil ouvintes mensais, Isabela Souza conta o que não pode faltar na sua playlist Por trás das cifras estratosféricas, com mais de 90 milhões de visualizações no YouTube e 140 milhões de reproduções no Spotify apenas... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

a cantora Isabela Souza revelou o que não pode faltar na sua playlist. Portal Pop Mais

Por trás das cifras estratosféricas, com mais de 90 milhões de visualizações no YouTube e 140 milhões de reproduções no Spotify apenas com as canções da série “Bia”, há uma artista que não apenas canta, mas escuta com a mesma intensidade. Isabela Souza, que hoje soma quase 160 mil ouvintes mensais na principal plataforma de streaming, ainda não lançou um projeto autoral completo, mas tem as playlists em sintonia com a alma. E elas dizem muito sobre ela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a trajetória musical de Isabela Souza!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Médico se declara culpado por fornecer cetamina antes da morte de ator de ‘Friends’

Vídeo: Neymar bate-boca com torcedor após nova derrota do Santos

Miranda está de volta! Meryl Streep aparece em primeiras imagens de ‘O Diabo Veste Prada 2’