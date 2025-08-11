Deputado pede prisão de Hytalo Santos após repercussão de vídeo do Felca; entenda A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados protocolou um pedido... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h19 ) twitter

Hytalo Santos Portal Pop Mais

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados protocolou um pedido de prisão contra Hytalo Santos. O documento foi assinado pelo presidente do colegiado, deputado Reimont (PT-RJ).

