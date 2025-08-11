Logo R7.com
Deputado pede prisão de Hytalo Santos após repercussão de vídeo do Felca; entenda

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados protocolou um pedido...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Hytalo Santos Portal Pop Mais

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados protocolou um pedido de prisão contra Hytalo Santos. O documento foi assinado pelo presidente do colegiado, deputado Reimont (PT-RJ).

Para mais detalhes sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

