Filha de Bonner registra momento emocionante nos bastidores do Jornal Nacional

Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, mostrou de um jeito bem intimista os...

Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, mostrou de um jeito bem intimista os bastidores de um momento “histórico” da TV brasileira, na noite desta segunda-feira (1): a despedida do jornalista do comando do Jornal Nacional. A jovem de 27 anos estava na redação do telejornal mais assistido do país quando o pai anunciou ao vivo que deixará a bancada e o cargo de editor-chefe em novembro.

