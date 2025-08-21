Green Day cancela show no Rio por conflito de agenda com Copa do Brasil
A banda Green Day anunciouo cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para...
A banda Green Day anunciou o cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para o dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A apresentação aconteceria logo após o show em um festival de São Paulo.
A banda Green Day anunciou o cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para o dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A apresentação aconteceria logo após o show em um festival de São Paulo.
Para mais detalhes sobre essa decisão e a agenda da banda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa decisão e a agenda da banda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: