Green Day cancela show no Rio por conflito de agenda com Copa do Brasil

A banda Green Day anunciouo cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para...

Portal Pop Mais|Do R7

A banda Green Day anunciou o cancelamento do show que faria no Rio de Janeiro, marcado para o dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. A apresentação aconteceria logo após o show em um festival de São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa decisão e a agenda da banda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

