Influenciador Maumau é preso em durante operação contra ‘jogo do tigrinho’ O influenciador Mauricio Martins Junior, mais conhecido como Maumau ZK, foi preso em flagrante na manhã... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h38 ) twitter

O influenciador Mauricio Martins Junior, mais conhecido como Maumau ZK, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (7), em Arujá, na Grande São Paulo. Ele é um dos alvos da Operação Desfortuna, que investiga um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o famoso “Jogo do Tigrinho”.

