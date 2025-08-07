Influenciador Maumau é preso em durante operação contra ‘jogo do tigrinho’
O influenciador Mauricio Martins Junior, mais conhecido como Maumau ZK, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (7), em Arujá, na Grande São Paulo. Ele é um dos alvos da Operação Desfortuna, que investiga um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o famoso “Jogo do Tigrinho”.
