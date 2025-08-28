Irmão da influenciadora Laura Brito morre após complicações em cirurgia na Paraíba O personal trainer Danilo Brito, de 32 anos, irmão da influenciadora digital Laura Brito, morreu na... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h17 ) twitter

morre irmao laura brito Portal Pop Mais

O personal trainer Danilo Brito, de 32 anos, irmão da influenciadora digital Laura Brito, morreu na tarde desta quinta-feira (28) em João Pessoa, após complicações decorrentes de uma cirurgia de amígdalas realizada em um hospital particular da capital paraibana.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

