João Gomes realiza cirurgia na língua para melhorar canto: “Tudo certo”

O cantor João Gomes, de 23 anos, passou por um procedimento médico para remover o freio...

O cantor João Gomes, de 23 anos, passou por um procedimento médico para remover o freio da língua na última terça-feira (12). A cirurgia, que já vinha sendo recomendada por seu fonoaudiólogo desde 2021, foi adiada por quatro anos, mas agora o artista decidiu seguir com o procedimento para melhorar sua performance profissional.

