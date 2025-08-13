João Gomes realiza cirurgia na língua para melhorar canto: “Tudo certo” O cantor João Gomes, de 23 anos, passou por um procedimento médico para remover o freio... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Gomes realiza cirurgia na língua para melhorar canto: Portal Pop Mais

O cantor João Gomes, de 23 anos, passou por um procedimento médico para remover o freio da língua na última terça-feira (12). A cirurgia, que já vinha sendo recomendada por seu fonoaudiólogo desde 2021, foi adiada por quatro anos, mas agora o artista decidiu seguir com o procedimento para melhorar sua performance profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a recuperação de João Gomes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Atriz engravida do marido morto há 10 anos; entenda

Narcisa Tamborindeguy coloca apartamento de luxo em Copacabana para alugar; veja fotos

Marcelo Sangalo compartilha momento raro com Ivete Sangalo durante gravação de novo projeto: ‘Eterna professora’