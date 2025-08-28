Lembra dele? Richard Dean Anderson, o eterno MacGyver, completa 75 anos e leva vida discreta
Ícone da TV nos anos 80, Richard Dean Anderson conquistou fama mundial ao interpretar o engenhoso Angus MacGyver na série MacGyver – Profissão: Perigo. Exibida entre 1985 e 1992, a produção de ação e aventura teve sete temporadas e se tornou um fenômeno cultural, lembrada até hoje pelo protagonista que preferia a ciência e a criatividade às armas de fogo.
Para saber mais sobre a vida discreta do eterno MacGyver, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
