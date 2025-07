Letícia Fialho, Carol Bastos, Ramila Moura e outras mulheres agitam Sarau das Sebastianas O Sarau das Sebastianas, um evento de mulher pra mulher na cidade de São Sebastião, periferia... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h38 ) twitter

O Sarau das Sebastianas, um evento de mulher pra mulher na cidade de São Sebastião, periferia do Distrito Federal, encerra a temporada deste ano com grandes atrações musicais, visuais, cênicas e literárias. Em 12 de julho (sábado), a partir das 17h, a Praça dos Ipês, no bairro Crixás, será sede de muita arte e cultura comandada por elas.

