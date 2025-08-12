Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Letra e tradução: “The Life Of A Showgirl” – Taylor Swift e Sabrina Carpenter

A cantora Taylor Swift vem aí com uma nova era! Em meio à possíveis vazamentos, veio...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift Portal Pop Mais

A cantora Taylor Swift vem aí com uma nova era! Em meio à possíveis vazamentos, veio à tona o título de uma parceria com Sabrina Carpenter. A faixa se chama “The Life Of A Showgirl”

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.