Traições expostas em "chá‑revelação": marido processa ex‑mulher e pede R$ 100 mil O caso do "chá-revelação" que viralizou nas redes sociais após expor traições no interior do Rio... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h18 )

O caso do “chá-revelação” que viralizou nas redes sociais após expor traições no interior do Rio Grande do Sul ganhou um novo capítulo. O marido, Rafael Eduardo Schemmer, decidiu processar a ex-companheira, Natália Knak, e pede uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Para saber mais sobre essa polêmica e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

