Vídeo: Iate de luxo de R$ 5,1 milhões afunda minutos após ser lançado ao mar na Turquia

Um iate de luxo avaliado em cerca de R$ 5,1 milhões naufragou poucos minutos após ser lançado ao mar, nesta terça-feira (2), na costa de Zonguldak, região banhada pelo Mar Negro, no norte da Turquia. A embarcação, batizada de Dolce Vento, custou aproximadamente £700 mil.

