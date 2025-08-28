Virginia encanta seguidores ao mostrar momento de brincadeira dos três filhos; veja A influenciadora Virginia Fonseca derreteu os seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilhar um momento especial dos... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h17 ) twitter

virginia mostra tres filhos Portal Pop Mais

A influenciadora Virginia Fonseca derreteu os seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilhar um momento especial dos filhos reunidos em uma brincadeira. Mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 11 meses — fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe —, Virginia registrou a cena em seus Stories no Instagram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e não perca os detalhes dessa fofura!

