Virginia encanta seguidores ao mostrar momento de brincadeira dos três filhos; veja

A influenciadora Virginia Fonseca derreteu os seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilhar um momento especial dos...

A influenciadora Virginia Fonseca derreteu os seguidores nesta quinta-feira (28) ao compartilhar um momento especial dos filhos reunidos em uma brincadeira. Mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 11 meses — fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe —, Virginia registrou a cena em seus Stories no Instagram.

