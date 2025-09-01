Logo R7.com
VMA 2025: conheça os artistas que mais ganharam troféus; confira a lista

Taylor Swift e Beyoncé, lideram a lista de maiores vencedores da premiação

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O grande dia do Video Music Awards (VMA) 2025 está chegando e a expectativa já é lá em cima! Com Lady Gaga liderando as indicações com 12 nomeações, incluindo Vídeo do Ano, Música do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Pop, o palco promete surpresas.

Não perca a chance de saber mais sobre os artistas que marcaram a história do VMA! Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para a matéria completa.

