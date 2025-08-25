Logo R7.com
Whindersson Nunes faz apelo a Mark Zuckerberg sobre queda de alcance no Instagram: “Soterrados pelo algoritmo”; assista

O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira (25) uma carta...

O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira (25) uma carta aberta a Mark Zuckerberg, CEO da Meta, responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Com mais de 57 milhões de seguidores, o comediante fez um apelo ao executivo, pedindo mais transparência e melhorias na forma como os conteúdos são entregues aos usuários.

