Whindersson Nunes faz apelo a Mark Zuckerberg sobre queda de alcance no Instagram: “Soterrados pelo algoritmo”; assista O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira (25) uma carta... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 ) twitter

O humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira (25) uma carta aberta a Mark Zuckerberg, CEO da Meta, responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Com mais de 57 milhões de seguidores, o comediante fez um apelo ao executivo, pedindo mais transparência e melhorias na forma como os conteúdos são entregues aos usuários.

