Sucesso do Oscar, “Guerreiras do K-Pop” pode ganhar turnê mundial
Trilha sonora no topo da Billboard impulsiona projeto de shows em arenas e atrai ofertas milionárias
O longa ‘Guerreiras do K-pop’ está em fase de negociação para uma turnê mundial de shows. A movimentação ocorre após a produção conquistar os prêmios de Melhor Animação e Melhor Canção Original no Oscar 2026, no último domingo.
Experiência ao vivo: o novo capítulo da franquia fora das telas
Segundo informações da agência de notícias Bloomberg, o projeto envolve concertos em arenas de grande porte, com capacidade entre 10 mil e 20 mil pessoas, em uma turnê que deve visitar dezenas de cidades ao redor do mundo. A expectativa é que as apresentações aconteçam em 2027, próximo ao lançamento da sequência do filme, que já está em desenvolvimento.
Garantias milionárias e o interesse de grandes investidores
Embora ainda não haja confirmação oficial da turnê mundial do fenômeno da Netflix, ‘Guerreiras do K-pop’, o mercado de entretenimento já demonstra alto interesse financeiro. Segundo a imprensa internacional, relatórios apontam ofertas de milhões de dólares em garantias antecipadas.
Produzida pela Sony Pictures Animation, a trilha sonora de ‘Guerreiras do K-pop’ sustenta o apelo comercial da turnê:
- Oscar 2026: Conquistou os prêmios de Melhor Animação e Melhor Canção Original.
- Grammy 2026: Ganhou a categoria de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.
- Billboard Hot 100: Liderou a parada por 8 semanas consecutivas, igualando recordes de grupos como o BTS.
- Streaming: Ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify.
- Recorde de Trilha Sonora: “Golden” é o primeiro hit de um personagem fictício a liderar a Hot 100 desde o sucesso de “We Don’t Talk About Bruno”, da Disney, em 2022.
A trama acompanha a jornada das Huntrix, integrantes de um grupo fictício de K-pop que caçam demônios para proteger o mundo usando a própria música. As vozes musicais do trio são interpretadas pelas artistas EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami. As cantoras responsáveis pela trilha sonora ainda não se pronunciaram sobre a possibilidade de participarem da turnê.