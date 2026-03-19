Sucesso do Oscar, “Guerreiras do K-Pop” pode ganhar turnê mundial Trilha sonora no topo da Billboard impulsiona projeto de shows em arenas e atrai ofertas milionárias

O longa ‘Guerreiras do K-pop’ está em fase de negociação para uma turnê mundial de shows. A movimentação ocorre após a produção conquistar os prêmios de Melhor Animação e Melhor Canção Original no Oscar 2026, no último domingo.

Cena da animação 'KPop Demon Hunters' — Foto: Divulgação/Netflix

Experiência ao vivo: o novo capítulo da franquia fora das telas

Segundo informações da agência de notícias Bloomberg, o projeto envolve concertos em arenas de grande porte, com capacidade entre 10 mil e 20 mil pessoas, em uma turnê que deve visitar dezenas de cidades ao redor do mundo. A expectativa é que as apresentações aconteçam em 2027, próximo ao lançamento da sequência do filme, que já está em desenvolvimento.

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Garantias milionárias e o interesse de grandes investidores

Embora ainda não haja confirmação oficial da turnê mundial do fenômeno da Netflix, ‘Guerreiras do K-pop’, o mercado de entretenimento já demonstra alto interesse financeiro. Segundo a imprensa internacional, relatórios apontam ofertas de milhões de dólares em garantias antecipadas.

Yu Han Lee, Joong Gyu Kwak, EJAE, Mark Sonnenblick, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo winners of the Oscar for Best Original Song for "Golden" from "KPop Demon Hunters" in the Oscars photo room at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Produzida pela Sony Pictures Animation, a trilha sonora de ‘Guerreiras do K-pop’ sustenta o apelo comercial da turnê:

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Oscar 2026: Conquistou os prêmios de Melhor Animação e Melhor Canção Original.

Conquistou os prêmios de Melhor Animação e Melhor Canção Original. Grammy 2026: Ganhou a categoria de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.

Ganhou a categoria de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual. Billboard Hot 100: Liderou a parada por 8 semanas consecutivas, igualando recordes de grupos como o BTS.

Liderou a parada por 8 semanas consecutivas, igualando recordes de grupos como o BTS. Streaming: Ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify.

Ultrapassou 1 bilhão de streams no Spotify. Recorde de Trilha Sonora: “Golden” é o primeiro hit de um personagem fictício a liderar a Hot 100 desde o sucesso de “We Don’t Talk About Bruno”, da Disney, em 2022.

A trama acompanha a jornada das Huntrix, integrantes de um grupo fictício de K-pop que caçam demônios para proteger o mundo usando a própria música. As vozes musicais do trio são interpretadas pelas artistas EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami. As cantoras responsáveis pela trilha sonora ainda não se pronunciaram sobre a possibilidade de participarem da turnê.