A polêmica herança de Elvis: Priscilla Presley enfrenta acusações graves na justiça Processo milionário alega que decisão de desligar aparelhos de Lisa Marie Presley foi motivada por interesses financeiros Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 17/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 17/08/2025 - 13h48 )

A polêmica herança de Elvis: Priscilla Presley enfrenta acusações graves na justiça Foto: Heute / Reuters / Creative Commons

A vida da família Presley, marcada por fama, tragédias e disputas patrimoniais, voltou aos holofotes com uma acusação judicial que promete abalar o mundo do entretenimento.

Priscilla Presley, ex-esposa do Rei do Rock e mãe de Lisa Marie Presley, enfrenta um processo na Califórnia (EUA) que a acusa de ter acelerado a morte da filha em 2023 por motivos financeiros.

A denúncia, feita por seus ex-empresários Brigitte Kruse e Kevin Fialko, pede uma indenização de US$ 50 milhões e levanta questões delicadas sobre decisões médicas, disputas familiares e o controle sobre o império Presley. As informações são do jornal The New York Times.

Segundo os documentos apresentados à Justiça, Priscilla teria ordenado o desligamento dos aparelhos que mantinham Lisa Marie viva poucas horas após sua internação, antes mesmo da chegada de sua neta, a atriz Riley Keough, ao hospital.

‌



Lisa Marie havia sofrido uma parada cardíaca em 12 de janeiro de 2023 e foi colocada em coma induzido. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma obstrução intestinal, consequência de uma cirurgia bariátrica realizada anteriormente.

O ponto mais controverso da acusação é a alegação de que Priscilla ignorou uma diretiva médica explícita deixada por Lisa Marie, que pedia para que sua vida fosse mantida “pelo máximo de tempo possível”.

‌



Os autores do processo sugerem que a decisão de desligar os aparelhos foi tomada com o objetivo de impedir que Lisa Marie removesse a mãe como curadora do Promenade Trust — o fundo que administra os direitos autorais de Elvis Presley e a propriedade de Graceland.

Com a morte de Lisa Marie, Priscilla teria reassumido temporariamente o controle do truste, até que Riley Keough assumisse a administração após um acordo judicial firmado ainda em 2023. Essa transição de poder reacendeu tensões sobre quem realmente detém influência sobre o legado de Elvis, que continua gerando receitas milionárias.

‌



A Elvis Presley Enterprises, responsável pela exploração comercial da marca, fatura mais de US$ 100 milhões por ano, embora a família Presley detenha apenas 15% da empresa. Graceland, a famosa mansão de Elvis em Memphis (EUA) permanece sob controle do truste familiar, mas sua operação é gerida por terceiros.

Marty Singer, advogado de Priscilla Presley, reagiu às acusações com veemência.

“Mentiras fabricadas com malícia”, disparou o advogado de Priscilla Presley

Em nota enviada ao jornal Daily Mail, classificou o processo como “mentiras fabricadas com malícia” e afirmou que Riley Keough apoia a avó incondicionalmente. Singer também destacou o caráter sensível da situação, lembrando que Priscilla é uma mãe enlutada e que a ação judicial representa uma tentativa de destruir sua reputação.

Além das alegações sobre a morte de Lisa Marie, o processo também trouxe à tona informações sobre transações financeiras pouco transparentes. Uma delas envolve a venda dos direitos de imagem de Priscilla em 2005 por US$ 6,5 milhões — um acordo que, segundo os ex-empresários, não foi devidamente comunicado a eles. Esses detalhes adicionam uma camada de complexidade à disputa, sugerindo que há mais em jogo do que apenas o controle sobre o legado de Elvis.

Audiência já tem data marcada

A primeira audiência do caso está marcada para fevereiro de 2026, e promete ser um dos julgamentos mais acompanhados do ano, não apenas pelo envolvimento de figuras públicas, mas pela delicadeza das acusações.

A disputa judicial levanta questões éticas profundas sobre decisões médicas em momentos críticos, além de expor as fragilidades de uma família que, apesar da fama e fortuna, continua marcada por conflitos internos e perdas irreparáveis.

Enquanto o caso se desenrola, o público acompanha com atenção os desdobramentos de uma história que mistura dor, poder e dinheiro — ingredientes que, infelizmente, parecem inseparáveis do legado Presley. A imagem de Priscilla, que por décadas foi vista como guardiã da memória de Elvis, agora enfrenta um teste difícil, tanto na justiça quanto na opinião pública.

A conferir.

