Após morte de Sly Stone, busca por músicas do artista cresce mais de 500% no streaming

Após morte de Sly Stone, obra do artista cresce mais de 500% no streaming Divulgação / Site oficial

Sly Stone foi uma das grandes perdas do funk norte-americano, gênero que é uma instituição cultural do país.

À frente do Sly & The Family Stone, este célebre artista nascido Sylvester Stewart, nos deixou no último dia 9 deste mês aos 82 anos. Sua contribuição para gêneros clássicos como o funk, soul e até mesmo o rock se tornou um norte para as gerações que chegaram posteriormente, e até hoje seu legado reverbera na indústria musical.

Com a partida de Sly Stone, era de se esperar um aumento nas audições de sua obra no ambiente digital.

Após sua passagem, os fãs foram às plataformas digitais para revisitar sua discografia, no que resultou em um impressionante aumento de 563% nos acessos às músicas e álbuns do Sly & The Family Stone.

Ao todo, foram registrados 2,5 milhões de reproduções no streaming apenas nos EUA.

Um recorte sobre essa busca sobre a obra de Sly Stone revela que alguns clássicos do artista tiveram uma performance melhor se comparados às outras obras do artista.

São eles: Everyday People (aumento de 168%, totalizando 326 mil plays); Dance to the Music (aumento de 408%, chegando a 174 mil plays) e Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) (aumento de 378%, totalizando 169 mil reproduções.

O Sly & The Family Stone foi formado na década de 1960 e causou uma revolução na música pop daquela época pela sonoridade inovadora que o grupo apresentou naquele momento, mesclando elementos de funk, rock psicodélico e soul.