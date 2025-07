Ed Sheeran tem a canção mais ouvida da década em plataforma de música Hit de 2017 lidera a lista das 500 faixas mais reproduzidas da Apple Music Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 11/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h20 ) twitter

Ed Sheeran tem a música mais ouvida da década pela Apple Music Foto: Apple Music

A Apple Music divulgou recentemente uma lista com as 500 faixas mais reproduzidas da plataforma como uma forma de celebrar seus 10 anos de atividade completados neste mês.

E a música mais ouvida da década na plataforma é Shape Of You, megahit do astro britânico Ed Sheeran.

Lançada pela Warner Music em janeiro de 2017 como parte do álbum Divide, Shape Of You não apenas conquistou o topo das paradas mundiais, como também se tornou um fenômeno cultural.

Desde seu lançamento, Shape of You demonstrou um desempenho impressionante. A música que mistura pop com elementos de dancehall e R&B foi a mais tocada em pelo menos um país durante mais de 1.000 dias ao longo dos últimos 10 anos.

‌



Além disso, quebrou o recorde de maior número de reproduções em um único dia na história da Apple Music, logo após sua estreia.

A canção também liderou o Billboard Hot 100 por 12 semanas consecutivas e venceu o Grammy de Melhor Performance Pop Solo em 2018. Esses marcos ajudaram a consolidar Ed Sheeran como um dos artistas mais influentes da era do streaming.

‌



Shape Of You é uma das 500 músicas mais reproduzidas desde a criação da Apple Music, que superou concorrentes de peso como Blinding Lights de The Weeknd e God’s Plan de Drake, que ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Outros nomes que figuram entre os dez primeiros incluem Post Malone, Travis Scott, Billie Eilish e Chris Brown, mostrando a diversidade de estilos que dominaram o consumo musical na última década.

‌



Drake, aliás, é o artista com maior número de faixas na lista, com 27 músicas entre as 500 mais ouvidas. Taylor Swift aparece em segundo lugar, com 14 faixas, sendo Cruel Summer sua mais bem posicionada. Mariah Carey também marca presença com All I Want for Christmas Is You, a única música natalina a entrar no TOP 100.

Em entrevista à Apple Music, Ed Sheeran refletiu sobre o significado de Shape of You em sua carreira. Segundo o cantor, a música se tornou uma espécie de passaporte emocional, capaz de conectar pessoas em qualquer lugar do mundo: “É uma daquelas canções que você pode tocar com um violão em qualquer canto e fazer alguém sorrir”, disse ele.

Essa conexão universal é parte do que torna o sucesso da faixa tão duradouro.

Com uma melodia cativante, letra acessível e produção sofisticada, Shape of You transcende o tempo e continua relevante mesmo oito anos após seu lançamento.

