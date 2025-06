Exclusivo: Bruno & Marrone anunciam show ‘Inevitável - A Festa’ em setembro em SP Nova label promete mais de 4 horas de evento e apresentações de Enzo Rabelo e Rod Hanna Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 26/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h34 ) twitter

Bruno & Marrone anunciam show 'Inevitável - A Festa' em setembro em SP Foto: Divulgação

Com exclusividade para esta coluna, Bruno & Marrone anunciam sua nova label Inevitável - A Festa, que chegará a São Paulo no dia 6 de setembro quando a icônica dupla sertaneja subirá ao palco do Espaço Unimed. A venda de ingressos começa no próximo dia 1º de julho, a partir do meio-dia.

Com mais de quatro horas de evento, Inevitável traz como abertura a banda Rod Hanna, uma das maiores e mais tradicionais bandas de flashback do Brasil, e o jovem Enzo Rabelo, que levará para o evento sua essência mais voltada ao pop, sem deixar seu DNA e raiz sertaneja.

Inevitável – A Festa foi idealizada por Bruno & Marrone para proporcionar uma experiência única e interativa aos fãs, unindo o melhor do sertanejo a momentos imersivos que prometem transformar cada show em uma experiência inesquecível, prometendo, de acordo com a organização, “oferecer emoção e diversão com momentos únicos, destacando as qualidades individuais de cada integrante da dupla”.

“É sempre bom voltar para São Paulo, os shows são muito animados, todo mundo canta todas! É uma cidade que nos recebe muito bem e queríamos levar a label, tenho certeza que será uma noite linda e especial”, disse Bruno.

‌



“Vai ser daquele jeito! Ano passado tivemos duas datas esgotadas no Unimed, foram duas noites lindas e o Inevitável não será diferente, será um show maior, com músicas que não cantamos em shows convencionais”, complementa Marrone.

Os artistas prepararam um repertório especial para a label, com grandes sucessos que marcaram suas quase quatro décadas de carreira, além de músicas inéditas do projeto Revivem Sua História - Ao Vivo em Uberlândia.

‌



Entre as novidades, cada integrante terá momentos solo: Marrone apresentará a força da segunda voz da dupla, enquanto Bruno subirá ao palco para interpretar canções solo.

Já Enzo Rabelo, filho de Bruno, apresentará suas músicas autorais, como os sucessos Perfeitinha e Tijolinho por Tijolinho, além de seus mais recentes singles Desculpa e Versões.

‌



Com 39 anos de trajetória, Bruno & Marrone seguem como ícones da música sertaneja, mesclando o estilo tradicional do gênero com novas influências e parcerias.

Bruno & Marrone com ‘Inevitável - A Festa’ no Espaço Unimed

Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/ SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação:18 anos

